سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تراجع سعر اليوم الثلاثاء 19-9-2023 أمام عملة مصر المحلية على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية إلى 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية بالبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية في ختام 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي في الختام 32.97 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

في الختام جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بشاشات بنك قطر الوطني الأهلي 32.93 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.93 جنيه للشراء، و33.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 32.82 جنيه للشراء، و 33.03للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

بلغ سعر اليورو على شاشات التداولات ببنك مصر في ختام التداولات 32.83 جنيه للشراء، و 32.99 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري في الختام التعاملات32.93 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام الجنيه المصري في الختام عند مستويات 32.94 جنيه للشراء، و33.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 32.93 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.