سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19 -7-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداول الصباحية حفاظ سعر اليورو على مستواه داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، بحسب تقرير المال الصباحي الذي تقدمه بشكل يومي؛ ليأتي سعر شراء اليورو بقيمة 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.26 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر شراء وبيع اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

واستقر سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك بلوم.