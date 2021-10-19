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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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شهدت مستويات سعر اليورواليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أن سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، وصل إلى 18.10 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.10 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

فيما أعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوىات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، بشبكة فروعها عند 18.03 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصلت مستويات سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري إلى 18.09 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر التقرير اليومي “للمال” أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.12 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

فيما أظهرت شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، أسعار اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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