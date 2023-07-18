سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حقق سعر اليوم الثلاثاء 18-7-2023، تباينًا نسبيًّا ببداية التعاملات في بعض البنوك بعد أن شهد ارتفاعًا في بعض البنوك أمس الاثنين، وأظهر آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وصول سعر العملة الأوروبية إلى 34.65 جنيه للشراء، و34.76 للبيع، وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التالي أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 34.71 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 34.60 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.32 جنيه للشراء، و 34.56 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 34.66 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 34.66 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.65 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 34.54 جنيه للشراء، و 34.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 34.65 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، سجل مستوى صرف عند: 34.66 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وشهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، بلغ مستوى صرف عند: 34.66 جنيه للشراء، و 34.83 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر أمام الجنيه المصري بـ 34.63 جنيه للشراء، و 35.01 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 34.54 جنيه للشراء، و 34.72 للبيع.