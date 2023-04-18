سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

جاء سعر
سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، أمام العملة المصرية ، 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية ، 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعرالعملة الأوروبية في البنك التجارى الدولى
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك البركة
سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك البركة، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
سعر
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر اليورو فى بنك القاهرة، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى
سعر اليورو في بنك الإستثمار العربى، أمام العملة المصرية، 33.65 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك كريدى اجريكول
سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول ، أمام العملة المصرية ، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو فى بنك قناة السويس، أمام العملة المصرية ، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى
سعر