سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الثلاثاء 18-4-2023 ، بنهاية أول يوم عمل عقب اجازة عيد القيامة وشم النسيم بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية عند متوسط 33.83 جنيه للشراء و 33.95 للبيع، وفقاً لما ورد بالتقرير اليومى الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكترونى الرسمى، أمام العملة المصرية، وينشر موقع «المال» سعر عملة الاتحاد الأوروبى «يورو»، المعروضة بشاشات التداول اللحظى للمصارف.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام العملة المصرية ، 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية ، 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعرالعملة الأوروبية في البنك التجارى الدولى

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك البركة

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك البركة، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر

سعر اليورو في بنك القاهرة

في بنك بلوم مصر، أمام العملة المصرية ، 33.65 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو فى بنك القاهرة، أمام العملة المصرية، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربى، أمام العملة المصرية، 33.65 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك كريدى اجريكول

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول ، أمام العملة المصرية ، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو فى بنك قناة السويس، أمام العملة المصرية ، 33.69 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى

سعر

اليوم فى البنك المصرى الخليجى، أمام العملة المصرية ، 33.68 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.