سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.59 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.21 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة: 33.69 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس
سعر اليورو في بنك قناة السويس: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.69 جنيه للشراء، 33.90 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.