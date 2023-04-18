سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

سجل سعر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، 33.96 جنيه للشراء، 34.08 جنيه للبيع، حسبما ذكر موقع البنك المركزي المصري في أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد القيامة المجيد، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي مطول حركة صرف عملة الاتحاد الأوروبي أمام العملة المصرية، بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداول اللحظية في فروعها في مصر.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.59 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.21 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة: 33.69 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

في البنك التجاري الدولي: 33.69 جنيه للشراء، 33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.69 جنيه للشراء، 33.90 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.