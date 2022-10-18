قفز سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بعدد من البنوك، محققًا ارتفاعًا قدره 17 قرش في سعر الشراء، و18 قرش في سعر البيع، وأظهر تحديث موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية إلى 19.31 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي هذا الارتفاع القياسي الذي حققه اليورو في 14 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

قال مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر اليورو قفز إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

ذكر موقع بنك الإسكندرية، أن سعر اليورو وصل إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.28 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 19.26 جنيه للشراء، و19.43 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

ذكر موقع البنك العربي الأفريقي الدولي، أن سعر اليورو سجل 19.28 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

قال البنك المصري الخليجي، إن سعر اليورو وصل إلى 19.30 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 19.28 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.28 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.26 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.26 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

أظهر تحديث بنك التعمير والإسكان، تسجيل سعر اليورو 19.30 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

ذكر موقع بنك أبوظبي التجاري، أن سعر اليورو بلغ أمام الجنيه المصري، 19.26 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

أظهر تحديث بنك المشرق، وصول سعر اليورو اليوم إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.