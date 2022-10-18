سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-10-2022 بالبنوك مقابل الجنيه في بداية التعاملات

وصل سعر اليورو اليوم إلى مستوى صرف مستقر نسبيًّا: 19.14 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، في بداية تعاملات الثلاثاء 18-10-2022 البنكية وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر صرف العملة الأوروبية في نهاية تعاملات تبايّنًا في أسعار الصرف داخل البنوك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي

شهد سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.33 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.09 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 19.29 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب لمستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

استقر سعر اليورو في ميد بنك مستوى صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس عند مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.