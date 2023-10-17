سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-10-2023 بختام تعاملات البنوك في مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023 ارتفاعًا نسبيًا في ختام التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في بالسوق المصرفية المصرية، 32.62 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط آسعار العملات العربية والأجنبية.

ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.46 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.49 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة، 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.49 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر في المصرف المتحد إلى 32.33 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخلجي، 32.48 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 32.50 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.