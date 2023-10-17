سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

وصل سعر اليوم الثلاثاء 17-10-2023 أمام الجنيه المصري إلى 32.47 جنيه للشراء، و32.58 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري على صفحته الرسمية المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، بعد أن شهدت العملة الأوروبية الموحدة تحركًا طفيفًا مرتفعة على مستويات الشراء والبيع على مواقعها الإلكترونية أضافة إلى شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتعرض المنصة الإلكترونية للمال في تقريرها التالي التحديثات الأخيرة لوحدة النقد الأوروبية في مصري، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 32.43 جنيه للشراء، و32.58 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي في بداية التعاملات على موقعه الإلكترونية سعر اليورو أمام الجنيه عند 32.46 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، بختام عمليات التداول 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر أمام نظيره المصري بفروع بنك مصر إلى مستويات 32.42 جنيه للشراء، و32.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات أمام الجنيه المصري 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى 32.52 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية في مصر بمستهل التعاملات بفروع البنك التجاري الدولي 32.53 جنيه للشراء، و32.69 للبيع

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بمستهل التداولات عرض سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بموقع بنك قطر الوطني الأهلي الإلكتروني عند 32.53 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليوم أمام نظيره المصري ببنك الكويت الوطني إلى مستوى 32.53 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.