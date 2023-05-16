سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

تراجعت مستويات شراء وبيع وصول سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
افتتحت فروع البنك الأهلي المصري التعاملات الصباحية على
سعر اليورو في بنك مصر
يعرض بنك سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات إلى مستويات 33.42 جنيه، وسعر البيع إلى 33.57 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في المصري الخليجي
وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنك المصري الخليجي عند: 33.52 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.
سعر اليورو في البنك الكويت الوطني
جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني 33.53 جنيه للشراء، ، و 33.68 جنيه للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قناة السويس
وبلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 33.51 جنيه، و 33.68 جنيه، على التوالي.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
وتعرض فروع البنك التجاري الدولي أسعار شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند مستويات 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB
يعرض البنك الشركة المصرفية العربية SAIB سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري مستويات عند 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
وصلت مستويات العملة أوروبا الموحدة داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.53 جنيه ، و 33.68 جنيه، على التوالي.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
وسجل سعر شراء وبيع اليورو على شاشات التداولات اللحظية بفروع بنك الاسكندرية إلى 33.53 جنيه ، و 33.68 جنيه، على التوالي.