سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

تراجعت مستويات شراء وبيع وصول سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الاثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات إلى مستويات 33.53 جنيه للشراء، مقابل 33.63 للبيع، كمتوسط السعر داخل السوق، بحسب التحديث الآخير على الموقع الرسمي للبنك البنك المركزي المصري لسعر العملات الأجنبية والعربية، أمام العملة المصرية، وتقدم جريدة «المال» خلال التقرير التالي سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة – اليورو- المعروضة بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك.

افتتحت فروع البنك الأهلي المصري التعاملات الصباحية على

سعر اليورو في بنك مصر

أمام الجنيه عند مستويات إلى 33.40 جنيه، وسعر البيع إلى 33.57 للبيع.

يعرض بنك سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات إلى مستويات 33.42 جنيه، وسعر البيع إلى 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنك المصري الخليجي عند: 33.52 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الكويت الوطني

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني 33.53 جنيه للشراء، ، و 33.68 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قناة السويس

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 33.51 جنيه، و 33.68 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وتعرض فروع البنك التجاري الدولي أسعار شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند مستويات 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB

يعرض البنك الشركة المصرفية العربية SAIB سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري مستويات عند 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصلت مستويات العملة أوروبا الموحدة داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.53 جنيه ، و 33.68 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

وسجل سعر شراء وبيع اليورو على شاشات التداولات اللحظية بفروع بنك الاسكندرية إلى 33.53 جنيه ، و 33.68 جنيه، على التوالي.