سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات المسائية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 شراءً وبيعاً بنهاية التعاملات البنكية المسائية أمام العملة المصرية، وارتفع شراء وبيعا ما بين 1 إلى 8 قروش وانخفض شراء وبيعا بقيم ما بين 2 لـ 3 قروش وبلغ متوسط عملة الاتحاد الأوروبي 33.53 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، 33.51 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سعر اليورو فى بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه، 33.41 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 33.53 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه ، 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه ،33.48 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك سايب

سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني

في بنك سايب، مقابل الجنيه ، 33.52 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه، 33.51 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 30.51 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر

اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، 33.53 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.