سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 تباينًا، مقابل العملة المحلية، في المصارف العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بختام عمليات التداول، ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 33.72 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع طبقًا للتقرير الصادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية.

وتستعرض جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد بقيمة: 33.46 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، بختام عمليات التداول بالبنوك.

سعر وحدة النقد الأوروبية بنك مصر

في حين عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع بنك مصر سعر اليوروبقيمة: 33.52 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وسجل الموقع الإلكتروني لبنك البركة على شبكة الإنترنت سعر اليورو بقيمة: 33.62 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك القاهرة

واظهرت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع بنك القاهرة سعر بقيمة: 33.62 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، بنهاية العمليات المصرفية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وشهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية صرف عند: 33.63 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في حين بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة: 33.68 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، بختام التعاملات البنكية.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر وفقًا لما عرضه الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت قيمة: 33.82 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ولفت موقع البنك المصري الخليجي على شبكة الإنترنت، إلى ان سعر اليورو وصل لـ: 33.62 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قًدر سعر اليوم في البنك الأهلي المصري طبقًا لما عرضته شاشات التداول المنتشرة بفروع البنك المختلفة بقيمة: 33.52 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.