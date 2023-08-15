سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية عند: 33.72 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 33.84 جنيه.

وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

عرض بنك مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.52 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.52 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.63 جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.68 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

أما سعر اليورو في بنك بلوم مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر في بنك الكويت الوطني، 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.46 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.