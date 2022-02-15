سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في البنوك المصرية

في بداية التداولات استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 مقابل نظيره المحلي الجنيه ، على مستوى البيع والشراء داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

نشرت احدث المؤشرات هبوط مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية إلى مستوى، 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول إلى مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداولت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية ووصل اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 17.74 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت المؤشرات وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.70 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

اظهرت أحدث تقرير للمال استقرار سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على مستواه بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.71 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 17.75 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.