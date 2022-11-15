سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

صعد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية 29 قرشًا، ووصل إلى 25.37 جنيه للشراء، و 25.46 جنيه للبيع ، وفقا لآخر تقرير لمتوسط أسعار الصرف صادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 25.14 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى ، 25.16 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى 25.14 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى إلى 25.19 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري بــ 25.14 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه 25.14 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 25.14 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 25.12 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 25.19 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 25.18 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصرى الخليجى

قدر سعر اليورو في البنوك بالبنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى بــ 25.21 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى 25.25 جنيه للشراء 25.68 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى 25.19 جنيه للشراء، و 25.54 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 25.19 جنيه للشراء، و 25.28 للبيع.