سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، إلى 25.08 جنيه للشراء، و 25.17 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك الحكومية والعربية والإسلامية والأجنبية والخاصة، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 25.14 جنيه للشراء، و 25.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، مستوى صرف عند: 25.14 جنيه للشراء، و 25.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 25.18 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، إلى 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.12 جنيه للشراء، و 25.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.12 جنيه للشراء، و 25.42 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، وصل سعر اليورو أمام الجينه إلى 25.12 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف عند: 25.12 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 25.12 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 25.12 جنيه للشراء، و 25.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.12 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.16 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.