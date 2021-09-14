سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في مصر

سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-9-2021، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.447 للشراء، و18.564 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

أظهرت آخر تحديث للعملة الأوروبية وصول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.