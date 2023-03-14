سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
شهد سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.84 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد
وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 32.85 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
قدر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري بـ 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر
طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
شهد سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.