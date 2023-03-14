سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في ختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 14-3-2023، في ختام التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 18 قرشًا في الشراء والبيع في صعود تخطى فيه اليورو سعره السابق المتوقف عند اثنيّن وثلاثين جنيهًا، وفي البنك المركزي المصري كسرت العملة الأوروبية حاجز الـ 33 جنيهًا ووصل إلى متوسط سعر 33.07 جنيه للشراء، 33.18 للبيع، وفي هذا التقرير التفصيلي ترصد جريدة المال حركة عملة الاتحاد الأوروبي.

حدد بنك البركة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 33.00 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري إلى: 32.94 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.04 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سعر: 32.84 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

قدّر بنك التنمية الصناعية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 32.89 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري سعر: 32.98 جنيه للشراء، 33.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

أظهرت حركة سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري إلى: 32.84 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أشارت قوائم سعر الصرف في البنك التجاري الدولي تسجيل اليورو مقابل الجنيه المصري سعر صرف: 32.94 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

أوضح البنك المصري الخليجي أن سعر اليورو أمام الجنيه المصري قد سجل: 32.93 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

ذكر المصرف المتحد أن سعر

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

مقابل الجنيه المصري وصل إلى: 32.85 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

قال المصرف العربي الدولي إن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل: 32.99 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أوضح بنك كريدي أجريكول مصر أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل: 32.99 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.