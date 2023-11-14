سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مرتفعًا بالبيع مقابل الجنيه المصري بينما استقر للشراء، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي قيمة 33.06 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار حدة النقد الأوروبية – يورو عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر سجل قيمة: 32.88 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري جاء حول مستوياته عند قيمة: 32.88 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني وصل إلى قيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية بلغ مستوى صرف بقيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة
سعر في بنك القاهرة سجل قيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري حقق قيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية قُدم بقيمة: 32.88 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو في بنك قناة السويس شهد قيمة: 32.98 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي قُدر بقيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر طُرح بقيمة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليوم في بنك سايب ثبت عند قيمة: 32.99 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.