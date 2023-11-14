سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

بينت التعاملات الصباحية على مواقع البنوك العاملة في السوق المحلية إضافة إلى شاشات التدولات اللحظية تحرك سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مرتفعًا بشكل طفيف على مستويات الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، ليصل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 32.92 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع، بحسب اخر تحديث لليورو على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري لأسعار العملات العربية والأجنبية، وعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال اخر التحديثات على العملة الأوروبية بمستهل التداولات داخل فروع البنوك المنتشرة داخل انحاء الجمهورية، والتي وصلت إلى:

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليوم أمام العملة المحلية داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر اليورو وصل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الإسكندرية إلى مستوى 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر اليورو في بداية التعاملات أمام العملة المحلية عند مستويات 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبي في بنك سايب

في بداية التعاملات جاء سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الشركة العربية المصرفية الدولية عند 32.99 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أمام العملة المحلية وصل سعر اليورو داخل فروع بنك مصر ببداية التعاملات عند مستويات 32.81 جنيه للشراء، و33.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية داخل فروع بنك الاستثمار العربي ببداية التداولات الصباحية 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

اتاح البنك الأهلي المصري شراء وبيع سعر اليورو أمام العملة المحلية في بداية التداولات اللحظية عند 32.88 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي في بداية التعاملات سعر اليورو أمام العملة المحلية عند مستويات 32.98 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك كريدي أجريكول مصر

أمام العملة المحلية جاء سعر اليورو في داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر ببداية التداولات عند 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبو ظبي التجاري سعر اليوم أمام العملة المحلية في بداية التعاملات عند مستوى 33.04 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.