سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 أمام الجنيه المصري على صعيد الشراء والبيع في بداة التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 33.21 جنيه للشراء، مقابل 33.31 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الألي.

واستقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد في بداية التعاملات الصباحية بالفروع إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

ووصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري، طبقاً للمعروض بفروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية: 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، ببداية التعاملات الصباحية مستوى: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

ووصل سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

في بنك البركة، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية إلى 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

تعرض فروع البنك التجاري الدولي سعر اليورو داخل فروعها أمام الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه عند: 33.16 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى على الموقع الإلكتروني للبنك أمام الجنيه بقيمة: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

اليوم داخل بنك كريدي اجريكول مصر عند 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.