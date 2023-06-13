سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
واستقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد في بداية التعاملات الصباحية بالفروع إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري
ووصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري، طبقاً للمعروض بفروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية: 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، ببداية التعاملات الصباحية مستوى: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة
ووصل سعر
سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي
تعرض فروع البنك التجاري الدولي سعر اليورو داخل فروعها أمام الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
استقر سعر اليورو داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه عند: 33.16 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى على الموقع الإلكتروني للبنك أمام الجنيه بقيمة: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر