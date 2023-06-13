سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
جاء سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بختام التعاملات ، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.18 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس
قُدر سعر اليورو في بنك قناة السويس، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.18 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر
ثبت سعر اليورو فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 33.07 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
عُرض سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.07 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وطُرح سعر
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وأوضحت شاشات التداول اللحظي سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.26 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
قدرت ماكينات الصراف الألي سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.17 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان
ثبت سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المصرية، عند: 33.18 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وصل سعر