سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 ارتفاعا أمام الجنيه بقيم تتراوح بين 1- 14 قرشا مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 33.28 جنيه للشراء، مقابل 33.40 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات ، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو وفقاً للمعروض بالمواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت.

جاء سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بختام التعاملات ، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.18 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

قُدر سعر اليورو في بنك قناة السويس، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.18 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

ثبت سعر اليورو فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 33.07 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.07 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطُرح سعر

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

في البنك الأهلي الكويتي – مصر، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.14 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

وأوضحت شاشات التداول اللحظي سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.26 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

قدرت ماكينات الصراف الألي سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 33.17 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان

ثبت سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المصرية، عند: 33.18 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر

اليوم في بنك بلوم مصر بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية، إلى: 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.