بنـــوك

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم ، عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.70 للبيع
أحمد الكومي 10:41 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21 10:41 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم على نفس مستويات أمس، عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التذبذب على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو اليوم فى بنك مصر، عند 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  انخفاض في أسعار اليورو بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليورو فى المصرف المتحد

وفى المصرف المتحد عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى عند 18.59 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد، عند مستوى 18.55  جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني 18.57 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.62 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

 تدول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.51 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم السبت 10-4-2021

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وجاء سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة مستقرا وتقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الكومي

ملف الكاتب أحمد الكومي

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 13-4-2021

فاطمه امام 11:28 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 11:24 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:05 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

«أبوظبى الأول» يستهدف زيادة حصته السوقية إلى 4%

منى صلاح 9:52 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

4 شركات تستحوذ على 51% من نشاط التأجير التمويلى خلال شهرين

‫محمود الصباغ‬‎ 9:35 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

الرقابة المالية: نشاط التأجير التمويلي يحقق 132% نموًاعلى أساس سنوى

‫محمود الصباغ‬‎ 8:37 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21