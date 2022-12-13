سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-12-2022 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية ارتفاع الشراء من 6 لـ 10 قروش للشراء وتباين البيع بانخفاض من 3 لـ 5 قروش أو ارتفاع من 3 لــ 7 قروش، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب التقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى» وصل إلى 25.93 جنيه للشراء، و 26.01 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم فى البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 25.94 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 25.88 جنيه للشراء، و 26.10 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 25.96 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بلغ 25.86 جنيه للشراء، و 26.24 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

أما سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري فقدر بــ 25.82 جنيه للشراء 26.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بــ 25.91 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 25.93 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 25.91 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أما سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري فوصل إلي 25.91 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري 25.90 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

وسعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري سجل 25.89 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

أما سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري فبلغ 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

قدر سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري عرض بــ 25.86 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع.