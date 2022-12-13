سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، 26.00 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرفية المصرية بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 25.87 جنيه للشراء، و 25.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، 25.87 جنيه للشراء، و 25.98 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، إلى 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 25.91 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر اليورو اليوم بـ 25.91 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو بـ 25.96 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير

وطرح بنك الإسكان والتعمير، سعر اليورو بـ 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر اليورو 25.95 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، إلى 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر اليورو بـ 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في بنك الشرق

وطرح بنك الشرق، سعر اليورو بـ 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر اليورو بـ 25.89 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 25.88 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.