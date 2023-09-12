سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية ارتفاعا في الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر صرفه إلى 33.03 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار العملة الأوروبية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

شهد سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

و سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

قدر سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 32.98 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 33.13 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و33.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

شهد سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري حقق 33.04 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.