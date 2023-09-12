سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

ارتفع سعر اليوم الثلاثاء 12-9-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، بحسب تحديثات البنوك على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية داخل السوق المحلية إلى مستوى 33.06 جنيه للشراء، 33.17 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للمركزي المصري على صفحته المختصة بالتحديث على متوسط اسعار العملات العربية والأجنبية أمام نظيره في السوق المحلية ، وخلال السطور التالية ترصد المال سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات عند مستويي 33.00 جنيه للشراء، 33.21 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك مصر في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري عند 33.01 جنيه للشراء، 33.21 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا الوحدة في البنك التجاري الدولي

قدم البنك التجاري الدولي سعر اليورو أمام نظيره المصري على موقعه الإلكتروني عند 33.12 جنيه للشراء، 33.33 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري على شاشات بنك الإسكندرية للتداولات اللحظية عند 33.12 جنيه للشراء، 33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات عند 33.12 جنيه للشراء، 33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرضت فروع بمصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.18 جنيه للشراء، 33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل بنك التعمير والإسكان بمستهل التعاملات 33.03 جنيه للشراء، 33.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى مستويات 33.12 جنيه للشراء، 33.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك بلوم بمستهل التعاملات عند 33.50 جنيه للشراء، 33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

عرضت موقع المصرف المتحد الإلكتروني سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.96 جنيه للشراء، 33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليوم على شاشات بنك قطر الوطني الأهلي المصري أمام الجنيه 33.12 جنيه للشراء، 33.32 جنيه للبيع.