سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

تراجع سعر اليوم الثلاثاء 12-12-2023 قرشًا واحدًا في ختام التداولات أمام الجنيه المصري على المواقع الرسمية وداخل فروع البنوك العاملة في السوق الرسمية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى مستوى 33.30 جنيه للشراء، و33.42 جنيه للبيع، على الصفحة المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والاجنبية في مصر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري،

وترصد “المال” خلال التقرير التالي لقرائها مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية داخل أغلب المصارف العاملة في السوق الرسمية والتي جاء عند:

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات البنك التجاري الدولي 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات بنك مصر مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات البنك الأهلي المصري إلى 33.08 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات ميد بنك مستوى 33.17 جنيه للشراء، و33.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات بنك QNB الأهلي عند 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات بنك التعمير والإسكان 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات بنك قناة السويس 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف المتحد

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات تداولات بنك المصرف المتحد لـ 33.02 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر مقابل الجنيه المصري بموقع بنك الكويت الوطني إلى 33.16 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بموقع بنك الإسكندرية مستوى 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.