سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية تحرك سعر اليوم الثلاثاء 12-12-2023 بشكل طفيف بالشراء فقط منخفضًا بقيمة قرش واحد أمام نظيره الجنيه المصري مقارنة بالمستويات المعلنة أمس، ليصل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية 33.17 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتقدم بوابة جريدة «المال» مسح لأسعار صرف عملة أوروبا الموحدة داخل فروع أبرز البنوك العاملة في السوق الرسمية، والتي جاءت بمستهل التعاملات عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية إلى مستوى 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

بلع سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي مستوى 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

جاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع ميد بنك عند مستوى 33.17 جنيه للشراء، و33.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك التعمير والإسكان ببداية التعاملات مستوى 33.19 جنيه للشراء، و33.33 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك المصرف المتحد إلى 33.02 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الكويت الوطني مستوى 33.16 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.