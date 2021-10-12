سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات

شهدت مستويات سعر اليورو اليوم حالة من الاستقرار الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول،عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة خلال التعاملات بشبكة فروعها عند مستوى 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر العملة الأوروبية جاء أمام الجنيه المصري عند 18.04 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

نشر التقرير اليومي “للمال” أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.07 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

في شبكة فروع البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري، جاء اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.