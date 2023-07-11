سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.77 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.

طرح سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.815 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.81 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.92 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري شهد 33.92 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.91 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

عرض سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 33.51 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.92 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

قدر سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 33.82 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.92 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

طرح

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.89 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.