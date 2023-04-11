سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.55 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان
قدّر بنك التعمير والإسكان سعر اليورو بـ: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
أظهر موقع البنك المصري الخليجي، وصول سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية إلى: 33.48 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.
سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى: 33.50 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك القاهرة
ذكر موقع بنك القاهرة أن سعر اليورو وصل إلى: 33.60 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في ميد بنك
حقق سعر اليورو في ميد بنك: 33.55 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
قدّر بنك التنمية الصناعية سعر