سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

حقق سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية بالبنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، 33.57 جنيه للشراء، 33.68 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي يستعرض بشكل يومي ومحدث متوسط أسعار العملات أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر، وهذا التقرير الدوري الذي تنشره جريدة المال يوميًا يرصد بدقة حركة صرف العملة الأوروبية في البنوك.

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.55 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

قدّر بنك التعمير والإسكان سعر اليورو بـ: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أظهر موقع البنك المصري الخليجي، وصول سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية إلى: 33.48 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى: 33.50 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك القاهرة

ذكر موقع بنك القاهرة أن سعر اليورو وصل إلى: 33.60 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.50 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك: 33.55 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

قدّر بنك التنمية الصناعية سعر

اليوم بـ: 33.39 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.