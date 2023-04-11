سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، محققًا 33.66 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملات بالبنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، استنادًا على شاشات التداول اللحظية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.50 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبينت شاشات التداول في بنك القاهرة، وصول سعر اليورو إلى 33.60 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.50 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في بنك مصر، تسجيل سعر اليورو 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.50 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.50 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 30.70 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.50 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر اليورو مستوى صر ف عند: 33.50 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، بلغ مستوى صرف عند: 33.50 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.