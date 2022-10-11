سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-10-2022 ارتفاعًا في أسعار الشراء والبيع بنهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وسجل 19.08 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي المصري اليوم، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا لما ترصده شاشات التداول اللحظية للبنوك، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلى القطري، 19.00 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، 18.96 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، سعر صرف 18.98 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 18.98 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 18.97 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري 19 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر صرف 18.99جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي في مقابل الجنيه المصري 18.99جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 19.00 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 18.99 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي التجاري سعر صرف، 18.96 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي في مقابل الجنيه ، 19.03 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.