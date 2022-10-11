سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

وصل سعر اليورو اليوم إلى مستوى صرف: 19.02 جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع، تزامنًا مع بداية التعاملات البنكية اليومية في الثلاثاء 11-10-2022 داخل البنك المركزي، في المركزي، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية، وانخفض سعر اليورو خمسة قروش تقريبا في سعر البيع وثلاثة قروش في سعر الشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف عملة أوروبا بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 18.96 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه في بنك قناة السويس: 18.96 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وشهد سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 18.96 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

وجاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 18.97 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 18.94 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحدّ مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وحقق سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 18.97 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى صرف في البنك الأهلي المصري: 18.96 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وجاء سعر اليورو في بنك سايب عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 18.95 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك مستوى صرف مقابل الجنيه: 18.98 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 19.01 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.