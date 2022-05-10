سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع فى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاءت مستويات سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبحسب آخر التحديثات وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.49 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.