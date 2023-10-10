سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-10-2023، مستوى صرف مرتفعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات في البنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 32.48 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 32.58 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في البنك الكويت الوطني إلى 32.57 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 32.58 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.41 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 32.45 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.58 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.57 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.58 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة، 32.57 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 32.55 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك إلى 32.52 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.