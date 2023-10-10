سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-10-2023 أمام الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية

جاء سعر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 مرتفعًا، مقابل الجنيه المصري، بالشراء والبيع بنهاية التعاملات المصرفية، في البنوك المصرية والأجنبية العاملة بسوق المال.

وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو 32.61 جنيه للشراء، و32.73 للبيع، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية على موقعه الإلكتروني.

ويرصد موقع جريدة «المال» على شبكة الإنترنت خلال التقرير التالي أسعار العملة الأوروبية الموحدة، كما جاءت بشاشات التداول قبل الإغلاق.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.39 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر وحدة النقد الاوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.57 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.55 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في البنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري،32.56 جنيه للشراء، و32.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.