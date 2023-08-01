سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات البنكية

شهد سعر اليوم الثلاثاء 1-8-2023 انخفاضًا بالشراء والبيع، أمام العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول بالبنوك العاملة بمصر، وثبت متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند 33.84 جنيه للشراء، مقابل 33.96 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

وينشر موقع جريدة «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو طبقاً للمعروض بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر: 34.16 جنيه للشراء، مقابل 34.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة: 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية: 33.76 جنيه للشراء، مقابل 33.94 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، مقابل33.94 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.32 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التمير والإسكان: 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة :33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي: 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.