سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

انخفض اليوم الثلاثاء 1-8-2023 أمام الجنيه المصري بالشراء والبيع، في بداية التعاملات الصباحية مقارنة بتعاملات أمس، ليصل متوسط صرف عملة أوروبا الموحدة 34.01 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي، وتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار وحدة النقد الأوروبية، على صعيد الشراء والبيع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى مستويات 33.84 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري على موقع بنك مصر الإلكتروني مستوى 33.76 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو داخل فروع البنك التجاري الدولي في بداية التعاملات عند مستويات 33.87 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع

سعر العملة الاوروبية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.78 جنيه للشراء، و34.05 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو على شاشات التداولات بمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستويات 34 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات داخل البنك المصري الخليجي عند 33.93 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

عرض الموقع الإلكترونبي لبنك القاهرة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك بلوم 34.16 جنيه للشراء، و34.41 للبيع.

سعر اليورو ببنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.95 جنيه للشراء، و34.16 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل بنك البركة 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري 33.77 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.