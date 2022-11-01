سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في السوق المصرفية الجديدة، إلى 23.88 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، بمستوى صرف عند: 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وقدّر البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 23.66 جنيه للشراء، و 23.87 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 23.81 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، سجب مستوى صرف عند: 23.85 جنيه للشراء، و 24.08 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، إلى 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، مستوى صرف عند: 23.71 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 23.81 جنيه للشراء، و 24.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 23.86 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه، إلى 23.66 جنيه للشراء، و 23.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 23.66 جنيه للشراء، و 23.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 23.71 جنيه للشراء، و 23.94 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

أما سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، وصل إلى 23.61 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع.