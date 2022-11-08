سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك

أظهرت التداولات اليومية ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء بشكل طفيف في منتصف التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بعد أن شهدت ارتفاعًا في سعر الصرف بقيمة 4 جنيهات، على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

أظهرت التعاملات اليومية وصول مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر 24.25 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أوضحت تداولات اليوم عن تسجيل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 24.28 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وبينت التعاملات على سوق الصرف وصول اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 24.25 جنيه للبيع، 24.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وفي ختام التعاملات اليومية بلغت مستويات العملة الأوروبية في بنك البركة مقابل الجنيه المصري 24.24 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي إلى 24.30 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

من ناحية أخرى سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 24.26 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.