سعر اليورو اليوم الاثنين 9-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 9-10-2023، في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية بشكل طفيف أمام عملة مصر المحلية مقارنة بالأسعار المعلنة أمس في القطاع المصرفي ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 32.64 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع بحسب التحديث الأخير لموقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتعرض المال خلال السطور التالي الأوروبي على مستوى الشراء وبيع عند مستويات:

سعر اليورو في بنك مصر

عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.43 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك القاهرة أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات عند 32.54 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استكمالا للبنوك الحكومية عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.44 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس وصول سعر اليورو أمام الجنيه إلى 32.74 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

كما عرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.54 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

فيما جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية بالبنك التجاري الدولي ببداية التعاملات عند مستوى 32.54 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تعرض فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر اليورو في بداية التعاملات أمام الجنيه عند 32.59 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

على شاشات التداولات بالبنك المصري الخليجي جاء سعر في بداية التعاملات عند32.53 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.