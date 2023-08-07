سعر اليورو اليوم الإثنين 7-8-2023 أمام الجنيه المصري

شهد اليوم الإثنين 7-8-2023 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية، على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية مقارنة بمستويات أمس، ليصل العملة الأوروبية إلى 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تعرض المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» سعر صرف عملة أوروبا الموحدة ، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات داخل في بنك التعمير والإسكان عند: 33.68 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 33.70 جنيه للشراء، و34.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض فروع بنك الاستثمار العربي سعر أمام الجنيه المصري عند 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وصل في بداية التعاملات داخل بنك التنمية الصناعية إلى 33.62 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات أمام الجنيه 33.62 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

عرض الموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو في بداية التعاملات عند 33.74 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري.. جاء سعر اليورو في بداية التعاملات عند 33.74 جنيه للشراء، و34.17 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية,, جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع.

سعر اليورو في بنك البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات عند مستويات 33.73 جنيه للشراء، مقابل 34.18 للبيع.