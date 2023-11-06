سعر اليورو اليوم الإثنين 6-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية تباين سعر اليورو اليوم الإثنين 6-11-2023 بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك، إضافة إلى مواقع البنوك الرسمية، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة إلى 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع، بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها الصباحي سعري الشراء وللبيع للعملة الأوروبية، والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري شراء وبيع سعر اليوم أمام العملة المحلية لمصر عند 32.97 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية ببنك البركة أمام العملة المحلية لمصر عند 33.08 جنيه للشراء، مقابل 33.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

في بداية التعاملات عرض بنك القاهرة سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

كما عرضت فروع بنك بلوم سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 32.64 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أمام العملة المحلية لمصر 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي ببداية التعاملات أمام العملة المحلية لمصر لـ33.01 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو ببداية التعاملات أمام العملة المحلية عند 33.08 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر داخل بنك أبو ظبي التجاري إلى 33.08 جنيه للشراء، مقابل 33.23 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

عرض بنك مصر شراء وبيع سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند 32.97 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك كريدي أجريكول أمام العملة المحلية لمصر عند 33.08 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.