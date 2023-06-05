سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو اليوم بفروع بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة
سعر اليورو أمام الجنيه ببنك القاهرة: إلى 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
سعر اليورو بميد بنك: 32.91 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع، في آخر تحديث له.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي الكويتي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي: 32.97 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر اليورو ببنك قطر الوطني الأهلي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
سعر اليورو بالمصرف المتحد: 32.86 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية: 32.96 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.