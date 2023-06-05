سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه على نفس المستويات المعلنة أمس، في آخر تحديث على شاشات التداولات ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية 33.01 جنيه للشراء، و 33.13 جنيه للبيع، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم بفروع بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

سعر اليورو أمام الجنيه ببنك القاهرة: إلى 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 32.85 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو بميد بنك: 32.91 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي الكويتي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي: 32.97 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو ببنك قطر الوطني الأهلي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

ببنك الكويت الوطني: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو بالمصرف المتحد: 32.86 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية: 32.96 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.