أظهرت التداولات الصباحية على شاشات التداول اللحظية استقرار سعر اليورو اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.128 جنيه للشراء، و20.246 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال أن فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر تعرض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.11 جنيه، و20.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى تعرض شبكة فروع البنك الاهلي المصري سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 20.11 جنيه للشراء، و20.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية أن فروع البنك العربي الأفريقي الدولي تعرض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.07 جنيه للشراء، و20.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه المصري 20.05 جنيه للشراء، و 20.27 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

من ناحية أخرى أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.11 جنيه للشراء، و20.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

جاء سعر شراء وبيع اليورو في تداولاته الصباحية أمام الجنيه المصري عند 20.06 للبيع جنيه، و20.26 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بحسب التحديث الاخير للعملة الأوروبية.. استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.07 جنيه للشراء، و20.27 للبيع