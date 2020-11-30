سعر اليورو اليوم الاثنين 30-11-2020 فى البنوك المصرية

حقق أعلى سعر للشراء بالمصرف العربى الدولى عند مستوى 18.69 جنيه

سجل سعر اليورو حركة صعود طفيفة أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020، وقامت البنوك المصرية بتداول العملة الأوروبية بين نطاق 18.58 إلى 18.69 جنيها للشراء و 18.79 إلى 18.92 جنيها للبيع.

ويتم تسعير اليورو مقابل الجنيه بناءا على تحركات العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية. وذلك منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وتستعرض بوابة «المال» فى تقريرها التالى سعر اليورو مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك المصرية:

سعر اليورو اليوم فى البنك الاهلى المصرى

سجل سعر اليورو اليوم ارتفاعا طفيفا لدى البنك الأهلي المصرى بنحو 7 قروش على مستوى الشراء ليصل الى مستوى 18.64 جنيها، بينما صعد بنحو قرشين للبيع ليسجل 18.79 جنيه، بالمقارنة مع18.77 جنيه أمس.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأظهرت تداولات اليوم الاثنين، ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الجنيه ببنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، بنحو 7 قروش ايضا على مستوى الشراء، ليسجل 18.64 جنيها بدلا من 18.57 جنيها أمس، كما زاد البيع بنحو قرشين ليصل الى 18.79 جنيه. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإمارات دبى الوطنى

حقق سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 30-11-2020 مستوى 18.66 جنيها للشراء و 18.81 جنيها للبيع، وذلك لدى بنك الإمارات دبي الوطنى مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعن سعر تداول عملة الإتحاد الأوروبى على شاشات التداول اللحظية داخل البنك العربي الأفريقي الدولى، فقد قفزت بنحو 25 قرشا على مستوى الشراء لتصل الى 18.69 جنيه، كما زادت للبيع بنحو 22 قرشا لتبلغ 18.81 جنيها بالمقارنة مع أسعار أمس التى سجلت 18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وارتفع سعر صرف اليورو داخل البنك التجارى الدولى cib ، 8 قروش بحلول منتصف تعاملات اليوم الإثنين 30/11/2020 ليصل 18.66 جنيه للشراء ، وزاد سعر البيع بنحو 3 قروش ليبلغ 18.8 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعن التداولات داخل بنك الإسكندرية على مستوى الجنيه المصري مقابل سعر صرف اليورو وصلت العملة الأوروبية إلى 18.64 جنيه للشراء و 18.81 للبيع.

أعلى سعر صرف لشراء اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين

عرض المصرف العربى الدولي أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه داخل السوق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك عند مستوى 18.69 جنيه

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ارتفع سعر شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة 8 قروش دفعة واحدة عن تعاملات الأحد ليصل إلى 18.64 جنيه للشراء ، وصعد قرشين على مستوى البيع ليصل إلى 18.79 جنيه.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر

عرض البنك الأهلى وبنك مصر، أقل سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30/11/2020، وذلك بنحو 18.79 جنيه ، بينما سجل أعلى سعر لدى بنك مصر ايران بنحو 18.92 جنيه